Гузеева остроумно отказалась от съемок в провокационном интернет-шоу

Ведущий Владимир Маркони заявил, что предлагал актрисе Ларисе Гузеевой принять участие в своем YouTube-шоу Comment Out. В интервью для PEOPLETALK TV он сообщил, что ведущая Первого канала ответила остроумным отказом от съемок в провокационном интернет-проекте.

«Я ей написал: "Приглашаю вас на шоу. Мы исследуем морально-этические рамки. То есть, как я вижу шоу, не просто приколы за приколами, за которыми ничего не стоит, — есть и второе дно», — отметил он.

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По словам Маркони, Гузеева отказала, но оставила «королевский ответ»: «Я вроде бы в жизни уже разобралась, что этично, а что неэтично». Ведущий выразил сожаление, что не смог уговорить Гузееву поучаствовать в шоу.

По его мнению, актриса, известная по высказываниям в передаче «Давай поженимся!», идеально подходит для формата Comment Out. «Она "панчи" выдает направо и налево, никого не щадит. Она была бы такая опытная, крутая женщина, которая нас всех бы укатывала», — отметил Маркони.

Лариса Гузеева — заслуженная артистка России. Особую известность ей принесла картина «Жестокий романс» (1984) режиссера Эльдара Рязанова. С октября 2008 года работает телеведущей на Первом канале в программе «Давай поженимся!». Известна своими яркими высказываниями и шутками в адрес участников проекта. В прошлом, с 2001 по 2005 год, была ведущей ток-шоу о материнстве и детстве на телеканале «ТВ Центр».

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