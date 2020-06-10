Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева осадила жениха программы из-за рассказа об интервью с актером Алексеем Паниным и выражении симпатии к нему. В результате актриса и мужчина вступили в перепалку. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

33-летний владелец тату-салона Кирилл рассказал о ведении собственного блога, в котором публикует интервью со знаменитостями. Он сообщил, что недавно опубликовал беседы с Паниным и американским бойцом смешанных единоборств Джеффом Монсоном. «Послушайте, Алексей Панин — помоечник! Он не то что нерукопожатный, его имя произносить брезгливо нормальному человеку!» — отреагировала Гузеева.

Она подчеркнула, что не стоит «рассказывать о его глубоком внутреннем мире» и что «он не такой». «Помоечник мерзкий, вонючий!» — заметила ведущая. По словам актрисы, с Паниным невозможно было ездить на гастроли, потому что «он вел себя непотребно».

Кирилл негативно отреагировал на слова Гузеевой. Он заявил, что Панин совершенно не тот человек, каким его себе представляют большинство людей из-за скандалов. Разговор у участника не получился и с телесвахой Розой Сябитовой. При упоминании Монсона и MMA (Смешанных боевых искусств, Mixed martial arts — прим. «Ленты.ру»), ведущая переспросила его, что такое ММА. «Стыдно не знать, что это такое!» — пристыдил Сябитову жених.

Ранее участница «Давай поженимся!» рассмешила Ларису Гузееву. Она сообщила, что была в отношениях с жителем Кипра, но у него была неблагозвучная для русского языка фамилия. Когда невеста произнесла в студии эту фамилию, Гузеева громко рассмеялась.

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