Жених на «Давай поженимся!» изобразил беременного и заслужил одобрение Гузеевой

39-летний участник программы «Давай поженимся!» по имени Максим в качестве сюрприза для невесты разыграл сценку, в которой изобразил беременного. Идея жениха вызвала одобрение ведущей передачи Ларисы Гузеевой: она назвала мужчину молодцом. Выпуск опубликован на YouTube.

Для сюрприза жених подготовил декорации квартиры, кроме того, на сцене появился стол с мультиваркой, а также детская кроватка с двумя куклами-младенцами. Сам Максим надел халат и накладной живот. Он попросил невесту помочь ему по дому, а затем «родил» еще одного ребенка.

«Этим сюрпризом я хотел показать всю тяжесть родительских хлопот. А если серьезно, фантастика здесь только в том, что мужчина может родить. И я считаю, что это женская задача — рожать детей. А мужчина должен обеспечивать семью и иногда ставить себя на место женщины, чтобы понять ее заботы и тяжести», — объяснил жених.

Гузеева, выглядевшая удивленной после сценки, похвалила мужчину за вложенную в нее идею. «Какой молодец! Спасибо!» — сказала ведущая.

В конце мая Гузеева заставила пришедшую на передачу пьяной невесту поклясться, что она больше не будет употреблять алкоголь. Ведущая потребовала, чтобы 33-летняя женщина повторила за ней, что «завяжет бухать» и не будет пить в течение месяца.