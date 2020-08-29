Сваху из «Давай поженимся!» госпитализировали

Ведущую и сваху из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову госпитализировали. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта.
По словам Сябитовой, она находится в больнице со вчерашнего дня. Телеведущая выразила надежду, что у нее не коронавирус.
«Чувствую себя нормально, буду держать вас в курсе», — сказала она.
Ранее Сябитова раскрыла проверенный способ женить на себе мужчину. По ее словам, самый старый и проверенный способ — стать для него незаменимой и показать, как он вам необходим. Ведущая отметила, что есть несколько способов этого добиться.
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