Сваху из «Давай поженимся!» госпитализировали

Ведущую и сваху из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Розу Сябитову госпитализировали. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта.

По словам Сябитовой, она находится в больнице со вчерашнего дня. Телеведущая выразила надежду, что у нее не коронавирус.

«Чувствую себя нормально, буду держать вас в курсе», — сказала она.

Ранее Сябитова раскрыла проверенный способ женить на себе мужчину. По ее словам, самый старый и проверенный способ — стать для него незаменимой и показать, как он вам необходим. Ведущая отметила, что есть несколько способов этого добиться.