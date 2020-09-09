Ведущая Первого канала рассказала о последствиях удаления опухоли

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о последствиях для здоровья из-за операции по удалению доброкачественной опухоли. Об этом она сообщила в комментарии «Пятому каналу».

«Мое здоровье позволяет, но я не утруждаюсь, ничего не поднимаю. Единственная проблема — я не могу сидеть», — призналась телесваха. Сябитова добавила, что соблюдает все предписания врачей и продолжает принимать таблетки точно по расписанию.

По ее словам, операция и реабилитация не повлияют на участие в съемках «Давай поженимся!», и в кадре она будет сидеть рядом с коллегой, ведущей Ларисой Гузеевой. «Дети нашли очень хорошую ортопедическую подушку, буду сидеть на ней», — пояснила Сябитова.

Ведущая Первого канала лично сообщила о том, что ей удалили доброкачественную опухоль. По словам Сябитовой, из-за запущенности болезни вместе с опухолью пришлось удалить и матку.

О госпитализации телесвахи стало известно в конце августа. Тогда телеведущая заверяла, что чувствует себя нормально. В настоящее время ее выписали из больницы, реабилитация проходит в домашних условиях.