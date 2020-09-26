Ведущая «России 1» рассказала о ждавшем ее дома коронавирусе

Ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде переболела коронавирусом. В Telegram она рассказала, что инфекция ждала ее дома: по словам ведущей, до того как заразилась она, заболела вся ее семья.

«​​Почему-то я наивно полагала, что маска, перчатки и антисептик спасут меня от коронавируса. Не подумайте, что я агитирую против них. Они нужны. Но когда вся семья, самые близкие и любимые люди на свете лежат беззащитные, с температурой и коронавирусом, а ты ухаживаешь за ними и одна здорова — маски не помогут», — написала Аскер-заде.

Ведущая поняла, что ей не избежать коронавируса, после чего решила изолироваться и сама делать себе экспресс-тесты дважды в день. Благодаря этому заражение удалось обнаружить в первые 12 часов. Аскер-заде добавила, что в настоящий момент она здорова, а болезнь прошла «с минимальными из возможных потерь».

Она подчеркнула, что количество заразившихся в России и мире растет. Аскер-заде призвала россиян продолжать соблюдать дистанцию, сокращать контакты, носить маски и перчатки, а также пользоваться антисептиком.

Ранее Аскер-заде заявила, что на нее пытаются навести порчу. «Приятельница рассказала, что одна малознакомая мне женщина ходит с моим фото к местному шаману на Ленинском, и тот (Господь знает что) колдует», — написала журналистка, пошутив, что в настоящее время «каждая уважающая себя женщина должна помимо тренера личностного роста иметь еще и личного колдуна», однако она в их магию не верит.