Скабеева рассказала о перенесенном коронавирусе

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева рассказала на своей странице в Instagram, что перенесла коронавирус нового типа, болезнь прошла без осложнений.

Скабеева опубликовала совместное фото со своим лечащим врачом, подписав, что оно было сделано на второй день ее отпуска. Ведущая посетовала, что ее «крайне дисциплинированный» организм решил заболеть именно во время отдыха, и предположила, что это произошло, «чтобы без отрыва от производства».

По словам Ольги Скабеевой, у нее была температура тела 38,5, насморк, боль в горле и прочие симптомы коронавируса. При этом отсутствовала одышка, однако ей было «довольно страшно». По ее признанию, больше всего ей не понравились уколы в живот, зато понравились «душеспасительные» беседы с лечащим врачом, который, по ее словам, рассказывал, что «коронавирус лечить научились», а в реанимации гораздо меньше пациентов, чем раньше.

Теперь Скабееева вылечилась, ее выписали из больницы. Она поблагодарила врачей и пожелала подписчикам здоровья. Также ведущая выразила надежду на то, что у нее есть большое количество антител и делать вакцину от коронавируса ей не придется.

В апреле Ольга Скабеева в эфире своей телепрограммы пришла к выводу, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо рассказывать жителям России «страшилки». Она отметила, что именно рассказы об отрицательной статистике лучше способствуют соблюдению самоизоляции гражданами, чем сообщения об успехах в борьбе с заболеванием. По ее словам, чем страшнее статистика, тем качественнее люди сидят дома и не заражаются.