Попов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса

Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно. Об этом Скабеева написала в своем Instagram.

Кроме того, по их словам, они договорились временно перестать видеться и вне эфира. «Особо любопытным сообщаю, что в этот период я и @popovrtr вообще не будем друг с другом видеться, но будем скучать и надеяться на скорое воссоединение. Чтоб не пропасть — пока все поодиночке!», — заявила Скабеева. Попов в Telegram также написал, что коронавирус «заставил временно разделить нашу семью».

Ведущие уточнили, что будут вести программу поочередно, сменяя друг друга каждые два дня.

20 марта Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса. Имеющий биологическое образование телеведущий выразил мнение, что пандемия пойдет на спад не раньше конца мая. Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса очень серьезная.

По последним данным, коронавирусом заразились более 272 тысяч человек в мире. Из них умерли более 11 тысяч, вылечились — более 87 тысяч человек. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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