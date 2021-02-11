На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру

На комика и стендапера Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру России. Как сообщает Telegram-канал Hue, заявление написал бывший полицейский из Оренбургской области.

Житель города Сорочинска Сергей Федорович записал видеообращение, в котором рассказал, что его возмутило выступление Руслана Белого под названием «Почему я отрастил усы». По словам россиянина, ролик он увидел в интернете.

«Много приходилось слышать разных слов, но такого я не слышал: через слово — мат, мат, мат. Меня это сильно возмутило», — подчеркнул Федорович. Он также эмоционально заметил, что с каждым разом комики все больше позволяют себе использовать нецензурную лексику на огромную аудиторию.

В обращении россиянин подтвердил, что написал заявление на Белого. Он намерен привлечь к ответственности комика. Выступление «Почему я отрастил усы» опубликовано на YouTube-канале Белого в конце января.

В 2018 году произошел скандал из-за шутки Белого про Салавата Юлаева. В программе «Комик в городе», которая выходит на ТНТ, юморист порассуждал, что Юлаев был разбойником. Вскоре представители Всемирного курултая башкир пожаловались в Генпрокуратуру. Они посчитали, что комик виновен в возбуждении ненависти либо вражды, что является уголовным преступлением (статья 282 Уголовного кодекса).