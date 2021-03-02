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Российский священник совершил каминг-аут и обвинил митрополита в травле

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Фото: страница Александра Усатова в Facebook

Ростовский священник Александр Усатов признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и обвинил митрополита в травле. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Бывший протоиерей опубликовал статью, в которой заявил, что митрополит Ростовский и Новочеркасский угрожал ему. Из-за этой ситуации Усатову пришлось уехать из России.

Пресс-секретарь митрополита Игорь Петровский заявил, что если бы в епархии знали об ориентации священника, то сразу бы лишили его сана. «Священника-гомосексуалиста давно бы попросили снять крест, если он не в состоянии надеть штаны. Вот сейчас мы увидели, что причина ухода была в процессах, которые происходили не в его голове, а гораздо ниже», — сказал пресс-секретарь.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что «воцерковление помогает геям вернуться к традиционной сексуальной ориентации».

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