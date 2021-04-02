В Москве раскупили однокомнатные квартиры

Число сделок с однокомнатными квартирами в Москве резко снизилось — в первые месяцы 2021-го их доля в общем объеме продаж жилья не превысила 20 процентов. Это минимальное значение за последние три года, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По мнению риелторов, сокращение продаж «однушек» — это последствие квартирного ажиотажа, наблюдавшегося в Москве в 2020-м, когда такое жилье буквально раскупили. «Повышенный интерес привел к "вымыванию" объектов с рынка, — отмечают специалисты. — "Однушки" всегда были самыми популярными объектами. Их приобретают как первое стартовое жилье или рассматривают как выгодную инвестицию для сохранения денежных средств. Вторая причина — рост цен. Если раньше семья при разъезде могла купить две однокомнатных квартиры взамен трехкомнатной, то сейчас средств от продажи на такой размен часто не хватает».

В среднем однокомнатная квартира в Москве в настоящее время стоит 8,3 миллиона рублей — против 7,4 миллиона год назад. Для многих покупателей экономически целесообразнее приобретать уже двухкомнатные лоты, которые выросли в цене не столь существенно, поясняют эксперты. Клиенты с минимальными бюджетами в свою очередь выбирают комнаты, а не «однушки».

Ранее сообщалось, что предложение квартир и апартаментов стоимостью до 8 миллионов рублей в Большой Москве (включая Троицкий и Новомосковский округа) составляет менее 19 процентов от общего объема предложения новостроек в городе. По данным аналитиков, около 44 процентов дешевых лотов расположены в «старой» Москве, 56 процентов — на территории Новой Москвы.

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