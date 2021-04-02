Россияне захотели получать квартиры быстрее

Российские застройщики начали выводить на рынок проекты с отдаленными сроками реализации — вплоть до 2025 года. Но покупатели пока не готовы ждать квартир так долго, говорится в материалах инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Большинство будущих новоселов хотят получать жилье быстрее, отметила глава фирмы Россита Габриелян. «На данный момент в продаже есть объекты со сроком сдачи в 2025 году. Такой дальний срок пугает покупателей», — подчеркнула эксперт. Тем, кто все же рассматривают подобные объекты, чаще всего важна определенная локация, указала она: например, люди живут в определенном месте и не хотят из него переезжать. Второй фактор, которым руководствуются покупатели жилья с отдаленным сроком сдачи, — его низкая стоимость.

По наблюдениям экспертов «Альфа-Групп», чаще всего россияне не хотят покупать квартиры в таких проектах, потому что боятся долгостроев. Они также опасаются, что дом возведут, но с использованием более дешевых строительных материалов, чем заявлено изначально.

«Людей, которые готовы рассматривать объекты с такими дальними сроками, все меньше и меньше, — подчеркивают специалисты. — Раньше за ожидание был бонус в виде более низкой цены, сегодня этого бонуса нет. Квартиры от котлована до ввода сейчас дорожают менее существенно, чем пять лет назад. Это связано с тем, что квартиры на уровне котлована уже дорогие. Поэтому люди готовы ждать дом максимум до 2022-2023 годов».

Ранее, в марте, стало известно, что продажи строящегося жилья в России рухнули, но на ценах это пока не сказалось — они продолжают расти во всех без исключения городах-миллионниках. При этом эксперты пояснили, что, разогнавшись в прошлом году, цены мгновенно остановиться не могут. Возможно, замедление произойдет позже.

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