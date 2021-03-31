Обозначен срок падения цен на жилье в России

Цены на строящееся жилье в России могут начать снижаться во второй половине 2021 года, такой срок обозначен в материалах портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру». Эксперты полагают, что спрос на недвижимость упадет после окончания или сокращения программы льготной ипотеки.

«Рост цен остановится, видимо, с ограничением, а во многих регионах — и прекращением программы ипотеки с господдержкой. Однако до 1 июля еще есть время для тех, кто хочет вскочить в последний вагон, и можно предположить, что на волне этого спроса новостройки продолжат дорожать. Во второй же половине года рынок может ждать спад и спроса, и цен», — предрекают аналитики.

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По их данным, в первом квартале 2021-го новостройки продолжили дорожать по всей стране. В среднем квадратный метр прибавил в цене почти 5 процентов, он стоит 74 тысячи рублей (учитываются ценники в 70 городах с населением от 300 тысяч человек). В Москве цена в новостройках достигла отметки 271,9 тысячи рублей за «квадрат» (плюс 4 процента за квартал), в Московской области — 118,2 тысячи рублей (плюс 6 процентов), в Санкт-Петербурге — 160 тысяч рублей за квадратный метр (плюс 6 процентов).

В среднем квартира в российских новостройках стоит 4,15 миллиона рублей — на 3,7 процента больше, чем в начале года. «Процесс, запущенный льготной ипотекой в 2020 году, продолжает влиять на цены и в этом», — констатируют специалисты.

Ранее в марте эксперты заявили, что в случае продления программы льготной ипотеки на прежних условиях после 1 июля 2021-го в России возможен перегрев рынка недвижимости на фоне роста цен, вследствие чего выгода от льготных ставок для заемщиков исчезнет полностью.

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