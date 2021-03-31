Россиян предупредили о возможном перегреве рынка недвижимости

В случае продления программы льготной ипотеки на прежних условиях после 1 июля 2021-го в России возможен перегрев рынка недвижимости на фоне роста цен, вследствие чего выгода от льготных ставок для заемщиков исчезнет полностью. Об этом говорится в исследовании «Итоги 2020-го и прогноз на 2021 год на рынке ипотеки: постковидная диета», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как отмечают аналитики, решение о завершении или пролонгации льготной ипотечной госпрограммы под 6,5 процента станет одним из ключевых факторов для динамики цен на недвижимость. «Если она будет завершена в первом полугодии 2021-го, то во второй половине года застройщики будут вынуждены ограничить повышение цен, чтобы сохранить спрос», — полагают специалисты.

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Они указывают, что в некоторой степени перегрев уже произошел в 2020-м: ажиотажный спрос на недвижимость привел к росту цен на жилье. Из-за этого заемщикам приходилось запрашивать бóльшие суммы кредитных средств, что несколько уменьшило выгоду от низкой ставки по госпрограмме. В десяти регионах она исчезла полностью — это Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Амурская области, Забайкальский край, республики Адыгея и Северная Осетия, а также Севастополь. «При этом в шести из десяти указанных регионов снижение выгоды от льготной госпрограммы сочеталось со значительным сокращением объемов ввода жилья», — сетуют эксперты.

Они также предупреждают о вероятном скачке неплатежей по ипотеке: в первом полугодии 2021-го темп прироста просрочки будет сопоставим с уровнем прошлого года (8-10 процентов), однако во втором полугодии возможно более активное ее увеличение (на 12-15 процентов) «в связи с реализацией рисков по реструктурированным на фоне пандемии ссудам и окончанием послаблений Банка России по оценке качества розничных ссуд». При этом в целом для банковского сектора увеличение числа просроченных кредитов будет некритичным, заверяют в «Эксперт РА».

Ранее в марте была раскрыта неочевидная опасность просрочек по ипотеке — юрист отметил, что заемщик, не вовремя вносящий платежи, может не только потерять залоговую квартиру, но и выплатить банку дополнительную компенсацию расходов в размере до 2 миллионов рублей.

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