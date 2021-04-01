В России подорожало вторичное жилье

По итогам первого квартала 2021 года вторичное жилье подорожало в 63 из 70 городов России с населением от 300 тысяч человек. Наиболее заметно выросли цены в Сургуте, Якутске, Ленинградской области, Казани и Твери, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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В перечисленных городах и Ленобласти ценники на «вторичку» в среднем выросли на 8,5-9,3 процента. Также сильно — на 7-8 процентов — подорожала недвижимость в Воронеже, Кургане, Сочи, Тольятти и Симферополе. Подешевели вторичные «квадраты» в Архангельске (более чем на 6 процентов), Махачкале (минус 5,5 процента), Чите (4,6 процента), Ростове-на-Дону (1,6 процента), Томске (1 процент), Грозном и Кирове (менее чем на процент).

В среднем квадратный метр готовых квартир в России в настоящее время стоит 71,3 тысячи рублей — на 3 процента больше, чем в начале года. Средняя стоимость квартиры достигла 4,1 миллиона рублей (плюс 2,4 процента к показателю начала года).

«В январе-марте этого года мы наблюдали отголоски потребительского бума 2020 года, — констатируют эксперты. — На первичном рынке пока продолжает действовать льготная ипотека и растут цены, и "вторичка", как всегда, с некоторым лагом догоняет новостройки».

Ранее был обозначен срок падения цен на жилье в России. По мнению аналитиков, цены на строящиеся квартиры могут начать сокращаться во второй половине 2021 года. Предполагается, что спрос на недвижимость упадет после окончания или сокращения программы льготной ипотеки.

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