Назван округ Москвы с недорожающим жильем

На московском рынке жилья медленнее всего дорожают квартиры, расположенные в центре города, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

По подсчетам аналитиков, в сравнении с июнем 2020-го, когда после снятия ограничений начался заметный подъем спроса, средняя цена квадратного метра на «вторичке» Центрального округа (ЦАО) увеличилась лишь на 2,4 процента. Как отмечают эксперты, в условиях покупательского ажиотажа в первую очередь росли цены на самое доступное жилье в малопрестижных локациях. В ЦАО же экспонируются в основном дорогостоящие и многокомнатные квартиры, поэтому средний уровень цен меняется крайне медленно. По итогам нынешнего года жилье в округе может подорожать не более чем на 8-10 процентов.

Также в «ИНКОМ» выяснили, что с июня объем предложения вторичных квартир в ЦАО сократился на 16 процентов, причем наиболее заметно уменьшилось число объектов стоимостью до 10 миллионов рублей — на 27 процентов. Эксперты указывают, что в ЦАО весьма мала доля грамотно оцененного предложения (девять из десяти объектов здесь экспонируются по завышенным расценкам). Из-за этого уровень актуального спроса на вторичном рынке жилья в округе (то есть количество вносимых авансов за квартиры) снизился в два раза относительно лета 2020-го.

«Сокращение экспозиции произошло в первую очередь за счет тех лотов, которые были грамотно оценены собственниками, поэтому сейчас на "вторичке" таких объектов крайне мало. Сложная ситуация с недостатком предложения тормозит активность покупателей квартир в этом округе», — заключают специалисты.

Ранее в феврале экономист Василий Колташов заявил, что квартиры в Москве сильно переоценены и в обозримом будущем на столичном рынке жилья, вероятно, начнется тенденция по снижению спроса.

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