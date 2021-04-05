России предрекли снижение темпов роста цен на жилье

Темпы роста цен на жилье в России будут постепенно снижаться. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин.

Как отметил эксперт, пока программа льготной ипотеки продолжает способствовать росту цен на недвижимость. «Но, наверное, темпы роста будут понемногу снижаться, и рынок будет искать новый баланс, — предрек Рацин. — Мы за стабилизацию и спокойный рост, потому что он не позволяет формирование опасных "пузырей"».

Он указал на другие факторы, спровоцировавшие резкое удорожание жилья: это ситуация с курсом рубля и дефицит квадратных метров. «Недвижимость всегда воспринималась как защитный актив, который так или иначе индексируется к доллару и, соответственно, девальвация, которая произошла, сыграла на рост спроса», — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от квартир — они все чаще предпочитают индивидуальное жилье. Рост спроса на частные дома, по мнению экспертов, наблюдается из-за реализации программы льготной сельской ипотеки, улучшения условий индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и пандемии коронавируса.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru