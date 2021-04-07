Аренда жилья подешевела в России

В первом квартале 2021 года аренда однокомнатных квартир в России подорожала на 4 процента, «двушки» подешевели на процент, «трешки» стали на 6 процентов доступнее, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру».

Аналитики изучили ставки аренды жилья в 70 городах страны с населением более 300 тысяч человек. Средние ставки в них составили: 14 тысяч рублей в месяц для однокомнатных квартир, 18 тысяч — для двухкомнатных, 22,6 тысячи рублей для «трешек».

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В Москве аренда квартир с одной и двумя комнатами хоть и незначительно, но подорожала — на 2 и 1,4 процента соответственно, а «трешки» подешевели более чем на 5 процентов. «Последствия ограничений, связанных с пандемией, продолжают влиять на рынок аренды и в этом году, — констатируют аналитики. — Огромное количество людей продолжают работать удаленно, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съемном жилье или вовсе отказаться от него, вернувшись на жительство в родные места. Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие квартиры».

Эксперты полагают, что ставки продолжат падать до середины года, пока не ограничат или (в зависимости от региона) не отменят льготную ипотеку. «Тогда люди перестанут столь активно покупать недвижимость в собственность, сокращая тем самым спрос на рынке аренды», — заключают они.

Ранее Калининграду предрекли ажиотажный спрос на съемное жилье. Стоимость посуточной аренды квартир в городе увеличится на 10-50 процентов в период предстоящих майских праздников, полагают эксперты.

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