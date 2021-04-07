Российскому городу предрекли ажиотажный спрос на съемное жилье

Стоимость посуточной аренды квартир в Калининграде и курортных городах региона увеличится на 10-50 процентов в период предстоящих майских праздников. Эксперты прогнозируют ажиотажный спрос на съемное жилье, сообщает местное издание «Клопс».

«Есть шанс, что в этом году предложения будет больше, чем в прошлом году, когда сложился ажиотажный спрос на посуточную аренду, — сообщил порталу глава одного из калининградских агентств недвижимости. — Поэтому, возможно, будет более сбалансированная ситуация, и, может быть, рост будет на 10-15 процентов, а летом на 30 процентов».

Если в город будут прилетать самолеты, наполненные пассажирами на 100 процентов, то рост стоимости аренды жилья может достичь 50 процентов, отметил специалист. Руководитель другого агентства предрек ажиотаж на рынке съемного жилья. «Очень много отелей заняты и практически мест нет, — подчеркнул он. — Даже люксовые номера стоимостью 40 тысяч рублей за сутки заняты».

Ранее россиянам-арендодателям отсоветовали выводить на рынок пустое жилье: у таких квартир низкая ликвидность — они нужны одному из 10-20 человек, все остальные ищут меблированные варианты. Кроме того, из-за низкого спроса на такие объекты собственникам приходится снижать ценники.

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