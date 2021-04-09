В отказавшейся от карантина стране рекордно выросли цены на жилье

За первый квартал 2021-го средняя стоимость домов, рассчитанных на проживание одной семьи, в Швеции выросла на 17 процентов. Эксперты опасаются перегрева шведского рынка жилья, сообщает Reuters.

За три первых месяца текущего года цены на жилую недвижимость в стране показали рекордный рост, констатировали в Ассоциации агентов по недвижимости (Svensk Maklarstatistik). Таких показателей не было за всю историю наблюдений (статистика ведется с 2005 года).

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Квартиры в Швеции, отказавшейся от карантина по коронавирусу, в первом квартале подорожали на 8 процентов. «За существенным ростом цен обычно следует откат, — отметил Ханс Флинк, руководитель отдела продаж Svensk Maklarstatistik. — Я бы не назвал это пузырем, но разворот может произойти».

По мнению экспертов, цены на жилье стремительно увеличиваются из-за быстрого прироста числа жителей в крупных городах, дефицита предложения и низких ставок по ипотеке. Пандемия коронавируса не смогла воспрепятствовать дальнейшему удорожанию недвижимости.

Швеция стала единственным государством Евросоюза, отказавшимся от жестких ограничений во время пандемии COVID-19. Руководство страны заявляло, что стремится сформировать коллективный иммунитет и не допустить масштабного экономического кризиса.

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