Отказ Швеции от карантина не привел к экономическому чуду

Экономика Швеции в третьем квартале выросла меньше, чем ожидалось, а крона упала по отношению к евро. Отказ от карантина не привел страну к экономическому чуду, пишет Bloomberg.

ВВП вырос на 4,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Опрошенные агентством экономисты предсказывали рост в 5 процентов. Во втором квартале экономика сократилась на 8,6 процента. В 2020 году в Швеции будет не такая глубокая рецессия, чем в большинстве других стран, но есть признаки замедления деловой активности, отмечают эксперты.

В Швеции смертность от коронавируса значительно выше, чем в соседних странах. В последние недели резко возросло количество новых заболевших. Экономические прогнозы на четвертый квартал должны быть пересмотрены в сторону понижения, уверенны аналитики.

По оценке центробанка королевства, при негативном сценарии ВВП страны сократится на 9,7 процента по итогам 2020 года. В более позитивном варианте падение по итогам 2020 года составит 6,9 процента, а в 2021-м экономика восстановится на 4,6 процента.