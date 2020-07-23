Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя

Отказ Швеции от карантина в период пандемии коронавируса ради спасения экономики не оправдал себя, констатировали экономисты Bloomberg.

Эксперты сравнили эффекты от действий Швеции и Норвегии по преодолению кризиса. Первая страна пошла по пути построения коллективного иммунитета и отказалась вводить жесткие ограничения. Вторая, напротив, быстро ввела карантин и массовое тестирование на COVID-19.

Материалы по теме «Мы словно участвуем в эксперименте» Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин? Союз спасения Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро

«Подход Швеции не принес стране явной пользы. Хотя в первом квартале 2020 года экономика страны и пострадала меньше, чем другие, ежемесячные данные по ВВП и ежедневные данные по индексам активности показывают медленное восстановление экономического роста», — пишет Bloomberg. Между тем норвежская экономика демонстрирует более высокие темпы восстановления.

Ранее экономист Джейкоб Киркегор (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона заявил о провале шведской стратегии борьбы с влиянием коронавируса на экономику. Он пояснил, что причиной экономического спада в Швеции стала зависимость страны от международной торговли. Хотя королевство и не вводило карантин, шведская промышленность все равно остановилась вместе с предприятиями в других странах из-за нарушения цепочек поставок.