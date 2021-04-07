Определен город-лидер по росту цен на жилье в России

Жилье в российских регионах дорожает более высокими темпами, чем в Москве. Лидером роста цен на недвижимость по итогам первого квартала 2021-го стал Калининград, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

Как определили аналитики, за три первых месяца стоимость квадратного метра однокомнатных квартир в Калининграде увеличилась на 11 процентов, до 72,3 тысячи рублей. Кроме того, существенно подорожали «однушки» в Улан-Удэ (плюс 11 процентов) и Нижнем Новгороде (плюс 9 процентов). В Москве цены выросли на 5,7 процента, до 237,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Калининград также показал наибольший рост цен на «двушки» — квадратный метр такого жилья в городе подорожал на 10,5 процента. На втором месте Сочи (плюс 8 процентов), на третьем — Нижний Новгород (чуть менее 8 процентов). Трехкомнатные квартиры, опять же, больше всего подорожали в Калининграде — на 8,6 процента.

Ранее в России заметили условия для падения цен на жилье. Реальные доходы населения снижаются, что создает условия для падения стоимости недвижимости. Такое мнение высказала заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

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