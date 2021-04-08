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Названы причины подорожания жилья в России

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минстрой назвал причины роста цен на жилье в России после того, как на ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. По словам представителя министерства, одним из ключевых факторов стали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, передает РБК.

«Работы на стройплощадках приостанавливались в той или иной мере более чем в 50 регионах. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы», — рассказал собеседник издания. Еще он упомянул общемировую конъюнктуру и рост цен на стройматериалы. Кроме того, в Минстрое отметили, что на фоне общей экономической неопределенности и доступности ипотеки жилье стало привлекательным способом сохранения сбережений. «В связи с этим спрос на жилье вырос, и в некоторых регионах России произошло сокращение предложения жилья», — сказали в ведомстве.

Ранее в четверг, 8 апреля, Путин призвал разобраться с ростом цен на жилье и поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с этим вопросом. Президент указал, что в среднем его стоимость по стране выросла на 12 процентов, однако в некоторых регионах показатель достиг 30 процентов. Еще президент России согласился с тем, что для решения вопроса необходимо создавать дополнительное предложение на рынке жилищного строительства.

В Кремле признали, что количество иностранных рабочих в России в последний год сильно сократилось, в настоящее время их недостаточно для прорывов в развитии экономики. Как объяснял доцент финансового университета при правительстве Олег Комолов, трудовые мигранты в последнее время не едут в Россию не только из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. По его мнению, основными причинами являются слабый экономический рост и падение курса рубля, что делает работу здесь непривлекательной для приезжих.

Предыстория: Путин поручил разобраться с ростом цен на жилье
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