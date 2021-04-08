Путин поручил разобраться с ростом цен на жилье

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с существенным ростом цен на жилье. Глава государства также одобрил возможный способ решения вопроса. Об этом сообщает ТАСС.
Путин дал поручение во время совещания, посвященного итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов. «Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», — подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что в среднем стоимость жилья по стране выросла на 12 процентов, однако в некоторых регионах показатель достиг 30 процентов. Президент согласился с тем, что для решения вопроса необходимо создавать дополнительное предложение на рынке жилищного строительства.
В декабре 2020 года Путин высказался о росте цен на жилье, призвав своевременно реагировать на изменения. Президент отметил, что введение программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых поспособствовало увеличению количества кредитов на жилье, из-за чего начали расти цены.