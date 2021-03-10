Путин потребовал решить проблему изношенности сетей ЖКХ в России

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства уделить больше внимания проблеме изношенности сетей ЖКХ в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, данная проблема стала долгоиграющей, поэтому здесь необходимы системные решения. Сетям нужен своевременный ремонт и замена, подчеркнул президент.

Ранее россиянам назвали условие для роста тарифов на электроэнергию. По мнению экспертов, государство озабочено их сдерживанием, поэтому повышение оптовых цен не должно привести к подорожанию электроэнергии.

Притом долг россяин за услуги ЖКХ только растет: за период пандемии данная сумма увеличилась на 55 миллиардов рублей и достигла осенью 2020 года 625 миллиардов рублей. Эксперты полагают, что платежная дисциплина повысится после отмены моратория на начисление штрафов за неоплату ЖКУ, который действовал до января 2021-го.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru