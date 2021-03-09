В трех городах Подмосковья задумали ввести рассрочку на оплату услуг ЖКХ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства задумал ввести в области рассрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг и не начислять жителям ни штрафы, ни пени за просрочку. В первую очередь мера коснется трех городов — Подольска, Мытищ и Лобни. Об этом сообщает ТАСС.

Воробьев дал поручение зампредседателю правительства области Евгению Хромушину. Причиной обсуждения нововведения стал рост стоимости платежей за электроэнергию в холодное время. «Мы видим, что зима холодная, сегодня за окном крепкий минус — 12-14 градусов. Энергопотребление растет в домах, как следствие, людям приходят платежки достаточно серьезные — 10-12 тысяч рублей вместо 6-8 тысяч рублей, которые приходят в обычное время», — уточнил губернатор.

По словам Хромушина, возможность рассрочки появится в тех городах, жители которых оплачивают коммунальные услуги по факту. Воробьев также призвал коллег обратить внимание на городские округа, где выросли ежемесячные платежи, и хорошо проинформировать жителей, «чтобы не было переживаний, беспокойств или недопонимания».

В феврале общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготы по оплате ЖКУ. Они обратили внимание на запрет на выдачу субсидий для жителей, у которых накопились долги. По мнению авторов обращения, подобная система не решает проблему и приводит к появлению замкнутого круга.

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