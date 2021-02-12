Россиянам раскрыли способ выявить поддельную квитанцию за услуги ЖКХ

Российские мошенники печатают качественные копии квитанций за жилищно-коммунальные услуги, и отличить поддельный квиток от настоящего практически невозможно, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Он раскрыл почти единственный способ выявить поддельную квитанцию за услуги ЖКХ — посмотреть на номер указанного в ней расчетного счета. «Другие данные и цифры в квитанции, кроме номера счета, как правило, совпадают, ведь мошенники стараются сделать так, чтобы комар носа не подточил», — отметил эксперт.

По его словам, как правило, в поддельной квитанции есть даже QR-код и возможность быстрой оплаты. При этом получатель такой платежки в момент перечисления денег может заметить, что платит коммерческой организации, а не государственной. Самое главное — перепроверять номер расчетного счета при оплате онлайн, подчеркнул Петропольский. В банке оператор также увидит, что деньги направляются в «неправильную» коммерческую компанию.

Ранее в феврале стало известно, что россиян снова начнут штрафовать за неоплату услуг ЖКХ, при этом пени и штрафы будут начисляться с 1 января 2021 года. Ранее, с началом пандемии коронавируса, правительство ввело ограничения на штрафные санкции. Коммунальщикам было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь мораторий отменен.

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