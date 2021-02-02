Генпрокуратура проверит тарифы на услуги ЖКХ в России

Генпрокуратура РФ принимает меры по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в соответствие с законодательством. Такое поручение дал глава надзорного ведомства Игорь Краснов, сообщается на сайте прокуратуры.

Без надлежащего государственного регулирования в сфере ЖКХ невозможно обеспечить качество оказываемых услуг, подчеркивают в ведомстве. «С учетом складывающейся обстановки Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила территориальным прокурорам организовать дополнительные надзорные мероприятия на данном направлении», — поясняется в сообщении.

Прокуроры уже провели проверки и выявили нарушения — в частности, случаи завышения тарифов, — в ряде российских регионов. В Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях население заставляли платить больше, чтобы покрыть затраты сбытовых компаний на выплаты топ-менеджменту, обслуживание автомобилей, дорогостоящую аренду помещений.

В Новосибирской области в энерготарифы незаконно включили расходы на реализацию инвестиционных проектов, в Томской области граждан вынудили тратиться на «фактически непонесенные расходы на выплату премий производственному персоналу».

Пресечены также попытки установления тарифов без согласования с антимонопольными органами. «Ситуация в указанной сфере находится на постоянном контроле органов прокуратуры», — указывается в сообщении.

Ранее были названы суммы штрафов за неоплату коммунальных услуг из-за коронавируса. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Максима Егорова, средняя сумма за неоплату ЖКУ с апреля 2020-го, когда был введен мораторий на взыскание неустойки за просрочку платежей, не превышает 1 тысячу рублей.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru