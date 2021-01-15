Названы суммы штрафов за неоплату услуг ЖКХ из-за коронавируса

Средняя сумма пеней и штрафов за неоплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с апреля 2020-го, когда был введен мораторий на взыскание неустойки за просрочку платежей, не превышает 1 тысячу рублей. Эту сумму назвал в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров, передает «Прайм».

Мораторий на взыскание штрафов с неплательщиков был установлен в апреле 2020-го, с началом активного распространения COVID-19, и отменен с 1 января 2021-го. «Все старые правила, которые у нас были, остаются действовать, — заявил чиновник. — Мы сделали расчет, что если не платить за квартиру со средней коммуналкой в 5-6 тысяч рублей (в месяц — прим. «Ленты.ру») с апреля, то в январе сумма пеней не превысила бы тысячи рублей. Это лучше любого банковского кредита».

Егоров также сообщил, что за период распространения коронавируса платежная дисциплина потребителей услуг ЖКХ улучшилась: осенью 2020-го задолженность в этом сегменте снизилась в годовом выражении на 14 процентов. «Это около 96 миллиардов рублей, что говорит о порядочности граждан», — заключил замминистра.

В декабре сообщалось, что крупные штрафы за неоплату ЖКУ в 2021 году могут начислить россиянам на весь образовавшийся в 2020-м долг. Чиновники изначально не прописали четкие правила отмены моратория на пени и штрафы.

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