Россиянам разъяснили необходимость оплаты «лишних» услуг ЖКХ

Жители многоквартирных домов обязаны платить как за обязательные, так и за дополнительные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — вне зависимости от того, насколько они им в действительности нужны. Должникам может грозить судебное разбирательство. Необходимость оплаты «лишних» ЖКУ разъяснили опрошенные РИА Новости эксперты.

По их словам, список и сроки предоставления дополнительных услуг определяются общим собранием собственников. Среди наиболее распространенных таких услуг — работа консьержа в доме и домофон. «Оплата обязательных и дополнительных жилищных услуг необходима для всех жильцов дома, а неуплата грозит начислением пени и взысканием задолженности управляющей организацией через суд», — подчеркнул эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Решение общего собрания владельцев квартир распространяется на весь дом в целом, а не на его подъезды или отдельные этажи, указал операционный директор ГК «ПИК-Комфорт» Олег Малахов. Если несколько дней в доме не работал лифт, домофон или не было консьержа, то управляющая компания сделает перерасчет, для этого жильцы должны написать соответствующее заявление.

В список обязательных ЖКУ эксперты включили услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества (проверка состояния систем водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, лифтового оборудования, уборка нежилых общедомовых помещений). В этот же список входят услуги по вывозу мусора, уборка придомовой территории, вывоз снега и льда, обработка тротуаров и проездов противогололедными средствами.

Ранее в феврале сообщалось, что Генпрокуратура РФ принимает меры по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в соответствие с законодательством. Такое поручение дал глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Прокуроры уже провели проверки и выявили нарушения — в частности, случаи завышения тарифов, — в ряде российских регионов.

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