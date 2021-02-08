Россиянам назвали условие для роста тарифов на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для россиян могут вырасти в том случае, если государство решит их отрегулировать «исходя из политических соображений». Повышение оптовых цен на электроэнергию не должно привести к подорожанию. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

«В наших условиях население платит меньше рыночной цены, поскольку государство очень озабочено сдерживанием тарифов», — заявила председатель правления некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая.

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В качестве еще одного условия для пересмотра тарифов она назвала инфляцию, однако добавила, что обычно такую ситуацию решают за счет других участников рынка, а не населения.

Другой эксперт, исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль"» Светлана Разворотнева, полагает, что в ближайшее время не стоит ожидать подорожания платежки по той же причине — тарифы регулируются государством.

Минэнерго подтвердило данную информацию, отметив, что никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло, а увеличение цен было в пределах инфляции.

Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии в стране выросла до максимальных значений за последние пять лет, при этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.

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