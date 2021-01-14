Москвичка засудила коммунальщиков за отключенное по ошибке электричество

Москвичка засудила коммунальщиков и получила почти 300 тысяч рублей компенсации. Те по ошибке отключили электричество в ее квартире, из-за чего продукты, хранящиеся в холодильнике, испортились. Запах гнили впитался в мебель и остался в помещении. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в одном из домов на Профсоюзной улице. Женщина решила провести новогодние праздники с родственницей и уехала. В это время коммунальщики по ошибке перерезали ей провод, хотя изначально планировали обесточить соседку — та просрочила платеж за услуги ЖКХ, при этом обычно вносила их вовремя. Сама пострадавшая также всегда исправно платила за коммуналку.

Когда женщина вернулась, то во всей квартире стоял сильный запах гнили — продукты в обесточенном холодильнике испортились, в том числе и те, которые лежали в морозилке. Генеральная уборка не спасла ситуацию: напольное покрытие, плинтус, декоративная штукатурка и мебель впитали запах. Помимо этого, москвичке пришлось заменить кабель, холодильник, рукомойник и шкаф.

Коммунальщики наотрез отказались возмещать ущерб. По их словам, виновата была сама пострадавшая, поскольку причиной отключения стало подгорание контакта на автоматическом выключателе. Однако суд встал на сторону женщины — в соответствующем акте было указано, что ошибочное отключение действительно было.

Суд постановил взыскать с коммунальщиков 257 тысяч рублей. В сумму вошли возмещение самого ущерба, расходы на независимую экспертизу, компенсация морального вреда, штраф и услуги адвоката.

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