Российские коммунальщики делали ремонт многоэтажки и затопили ее

Российские коммунальщики делали ремонт многоэтажного дома в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл), но затопили здание. Рабочие сняли крышу в то время, когда в городе были дожди. Об этом сообщает портал «Pro Город».

Авария произошла в доме №31 по улице Марата. С апреля по июль 2020 года здесь проводили капитальный ремонт. «В итоге все квартиры с первого по пятый этаж затопило. Ремонт-то сделали, а вот последствия потопа остались до сих пор», — рассказала одна из жильцов Любовь.

Стоимость ущерба для ее квартиры составила 40 тысяч рублей, учитывая тот факт, что женщина проживает на первом этаже, самом удаленном от крыши. Деньги Любови до сих пор никто не выплатил. «Одно лечим, другое калечим», — подчеркнула она.

Ранее коммунальщики из Нижнего Тагила починили дырявую крышу многоэтажного дома, сделав заплатку из обычного полиэтиленового пакета. По словам жильцов, управляющая компания отказалась делать нормальный ремонт из-за больших долгов по дому и посоветовала делать все работы за свой счет.

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