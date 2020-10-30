Стены в российском доме проросли грибами

Стены в российском жилом доме покрылись плесенью и проросли грибами. Жильцы жалуются на состояние здания на протяжении нескольких лет, сообщает «Южный Урал».

Активисты из общественной организации «Гражданский патруль» рассказали, что грибы появились в доме Южноуральска Челябинской области. Общественники побывали в одной из квартир и увидели, что обои на стенах набухли от влажности и на них образовались темная плесень и грибы, которые в организации назвали «плантацией поганок». В итоге владельцы квартир написали обращение в прокуратуру и попросили решить проблему.

Оказалось, что дом находится в плачевном состоянии на протяжении нескольких лет. Там протекают перекрытия и трубы, из-за чего внутри повышается уровень влажности. По этой причине жильцы не могут включать свет и пользоваться электрическими приборами. Собственники рассказали, что ситуация осложняется тем, что дом не относится ни к одной управляющей компании города, поэтому они не могут вызвать коммунальщиков.

В августе сообщалось, что пятиэтажка в Омске проросла грибами после того, как у нее снесло часть крыши. Вскоре некоторые квартиры затопило, и стены покрылись плесенью. Тогда жильцы рассказали, что управляющая компания и местная администрация отказались решать проблему и стали перекладывать ответственность за ремонт друг на друга.

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