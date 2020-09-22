Россиян из Губахи оставили без крыши над головой

В городе Губаха Пермского края коммунальные службы не успели доделать ремонт и фактически оставили россиян без крыши над головой. Об этом сообщает «59.ру».

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Работы начались в жилом доме на улице Маяковского в июне 2020 года. Тогда коммунальщики должны были отремонтировать кровлю и отреставрировать фасад здания. Однако спустя несколько месяцев работы не завершились. Из-за отсутствия нормального перекрытия на крыше внутрь здания попадала дождевая вода. Ситуация усугубилась несколько дней назад, когда в регионе выпал первый снег. Жильцы говорят, что из-за повышенной влажности стены перекрытия и мебель покрылись плесенью.

На данный момент коммунальные службы все еще не завершили ремонт кровли, но, несмотря на это, вокруг дома установили строительные конструкции и приступили к покраске фасада. В местном фонде капитального ремонта отметили, что зафиксировали все нарушения графика выполнения работ. Подрядчик был оштрафован и пообещал завершить начатое к октябрю 2020 года.

В сентябре 2020 года коммунальный скандал из-за ремонта крыши произошел в Нижнем Тагиле. Тогда службы ЖКХ починили кровлю с помощью обычного полиэтиленового пакета. Жильцы оказались недовольны ненадежным методом и обратились в управляющую компанию, которая заявила, что не может провести качественный ремонт из-за долгов.

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