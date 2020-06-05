Российский город затопило кипятком во время ливня

В Новосибирске произошла коммунальная авария — улицы затопило кипятком. ЧП случилось на фоне непрекращающегося ливня в городе. Об этом говорится в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск».

Горячая вода хлынула из-под асфальта на пересечении улиц Котовского и Пархоменко. В настоящее время коммунальщики устраняют последствия аварии. Чтобы россияне могли перейти на противоположную сторону улицы, на землю специально положили бетонные блоки, по которым люди прыгают.

«А вода все туда льется и дальше вниз. Было несколько спусков на нижние улицы, по любому вода и туда зальется сейчас», — говорит в ролике местная жительница Алена, которая и сняла произошедшее.

Недавно похожая авария произошла в Астрахани — там во время гидравлических испытаний теплосетей прорвало трубу. Высота фонтана превысила шестиэтажный дом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru