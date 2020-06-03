Аварийный фонтан в российском городе затопил целый район

В Кировском районе Астрахани образовался аварийный фонтан высотой в шестиэтажный дом. ЧП произошло из-за прорыва тепловых сетей во время гидравлических испытаний. Об этом пишет AST-NEWS.ru.

Труба лопнула у гостиничного комплекса «Парламент» по улице Куликова. Коммунальщики выехали на место происшествия лишь спустя полчаса с момента образования фонтана, отключив бьющую на десятки метров вверх воду, сообщает издание.

«Коммунальная техника муниципального предприятия "Чистый город" в настоящее время откачивает воду, затопившую улицы Татищева, Победы и проезд Вокзальный в Ленинском районе», — заявили в городской администрации РИА Новости.

В качестве причины аварии назвали гидравлические испытания сетей от теплоисточника АТЭЦ-2. Их проверяли на плотность и прочность, чтобы выявить места, дающие течь и нуждающиеся в ремонте.

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