Российский подъезд превратился в полосу препятствий с кипятком и крысами

Забитая канализация превратила подъезд в пензенском жилом доме на улице Суворова в полосу препятствий, которую вынуждены преодолевать жильцы, чтобы попасть домой. По словам владельцев квартир, в помещении появляются ямы с кипятком, а из-за влажности завелись крысы, сообщает ГТРК «Пенза».

Жильцы дома рассказали, что на протяжении месяца из-за затопления в подъезде они ходят до квартир по старым дверям и доскам, лежащим на полу. Из-за сырости в стенах дома стали появляться трещины и покосились ступеньки. По словам владельцев квартир, коммунальщики фактически не уходят от них и постоянно занимаются ремонтом. Однако проблема не решается, и вода появляется снова. Оказалось, что от затопления страдают и жильцы соседнего подъезда. Россияне опасаются, что могут получить ожоги, так как рядом с лужами у них находится электрощиток.

Местные журналисты попросили управляющую компанию, которая обслуживает дом, прокомментировать ситуацию. Ее руководитель Виктор Лазарев подчеркнул, что затопление не доходит до щитка, а установка прибора в безопасном месте требует больших расходов. По словам Лазарева, щиток можно будет перенести в рамках капремонта в 2021 году. В компании также отметили, что регулярно прочищают канализацию и проводят в подъездах уборку, но окончательно решить вопрос не могут, так как все трубы необходимо менять на новые. Однако, когда коммунальщики смогут провести работы в канализации, неизвестно. По словам Лазарева, пока на январь-февраль 2021 года они запланировали отремонтировать вход в подъезд.

В сентябре 2020 года подвалы трех многоквартирных домов затопило фекалиями в городе Первоуральске Свердловской области в переулке Кутузова. Жильцы обвинили в коммунальной катастрофе сотрудников управляющей компании. По словам одной из владельцев квартир, в доме забилась канализация, при этом коммунальщики убрали заглушку в трубе, не устранив засор. Тогда журналисты не смогли получить комментарий от руководства организации.

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