В российском городе мужчина разгромил квартиру и затопил подъезд кипятком

В Екатеринбурге россиянин ночью разгромил свою квартиру, в результате чего половину подъезда затопило кипятком. Об этом сообщает «Е1.ру».

ЧП произошло в пятиэтажке на улице Фурманова, 52. По словам соседей, мужчина был в неадекватном состоянии. Он разбил все стекла у себя в квартире, поломал мебель и вырвал стиральную машину с раковиной. Из-за этого первые три этажа дома оказались затоплены, а весь подъезд заволокло паром.

На место происшествия выехали спасатели. Мужчина им дверь не открыл, поэтому сотрудникам МЧС пришлось ее вскрыть. Также специалисты перекрыли воду и проверили наличие утечки бытового газа. Самого виновника аварии доставили в больницу: у него обнаружили порезы и ожоги.

В октябре прошлого года житель Краснодара, проживающий в съемной квартире, ножом изрезал имущество арендодателя — мебель и бытовую технику. Мужчина объяснил свой поступок депрессивным состоянием.

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