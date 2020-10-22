Коммунальщики продырявили кухню россиянки и пропали

Коммунальщики продырявили полы в пензенской квартире. После этого они пропали и перестали выходить на связь с хозяйкой, сообщает «ПензаИнформ».

Рабочие не доделали ремонт на первом этаже в доме на улице Ленинградской. Собственница одной из квартир рассказала, что на ее кухне подняли линолеум и пробили в полу дыру до подвала, из-за чего в комнате стало холодно и сыро. Россиянка отметила, что рабочие обещали привести отопительные сети в порядок, однако на протяжении месяца они так и не вернулись. С подобной проблемой столкнулись владельцы еще двух квартир.

Местным журналистам удалось найти в соседнем подъезде одного из рабочих. Во время разговора коммунальщик спрятался за дверью. Оказалось, что ремонтная бригада уже начала устранять оставленный после себя беспорядок в других квартирах и пообещала в течение нескольких дней заделать дыру в полу кухни.

В сентябре этого года в жилом доме в Ростове-на-Дону во время ремонтных работ на крыше коммунальщик проломил ногой перекрытие и обрушил потолок в ванной комнате местного жителя. В результате аварии хозяин квартиры не пострадал, так как незадолго до этого вышел на кухню. Вскоре образовавшуюся дыру заделали строительным мусором.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться