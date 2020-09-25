Коммунальщики решили отремонтировать лифт и разрушили стену дома

В Санкт-Петербурге в одном из домов на улице Херсонской коммунальные службы решили заняться капитальным ремонтом, в результате которого разрушили часть стены здания. Об этом сообщает «Известия.78».

Инцидент произошел во время капитального ремонта на первом этаже. Там проводили работы в шахте лифта, из-за чего рухнул участок площадью четыре квадратных метра и возникла угроза разрушения лестничной конструкции. Ремонт пришлось остановить. О том, есть ли жертвы и пострадавшие, не сообщается.

Позже районная администрация заявила, что в доме провели проверку и выяснили, что стена не являлась несущей, а ее обрушившаяся часть находилась в аварийном состоянии. Чиновники отметили, что подрядчик, проводивший ремонт, в ближайшее время составит проект восстановления перегородки и приведет стену в порядок. Дальнейшее обрушение зданию не грозит.

В сентябре 2020 года часть стены дома обрушилась в поселке Тверской области. Оттуда упали кирпичи, и на поверхности оголился слой утеплителя. Оказалось, что этот дом был выделен жителям в 2018 году в рамках программы расселения из аварийного жилья. По факту случившегося обещали провести проверку.

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