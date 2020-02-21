Рабочие перепутали дом и случайно сняли его крышу

У семейной пары, проживающей в городе Спринг-Хилл (штат Теннесси, США) случайно сняли крышу с дома. Это произошло из-за ошибки рабочих, которые перепутали не только дом, но и город, где нужно было проводить работы. Об этом сообщает информационный портал WKRN.com.

Белинда Хангейт проснулась с утра из-за подозрительного шума снаружи. Она увидела, как бригада рабочих снимает плиточное покрытие с крыши ее дома. Это шокировало женщину, так как ни она, ни ее муж не заказывали подобную услугу. «Я кричала "стоп, стоп!", но никто меня не слушал», — рассказала Белинда. Ситуацию усугубил языковой барьер: рабочие не понимали английский язык, поэтому она не смогла от них ничего добиться. Тогда женщина решила позвонить своему супругу.

Когда Филип Хангейт приехал домой, рабочие уже успели снять около пяти процентов покрытия. Он позвонил в полицию и связался через нее с начальником бригады. Как оказалось, кровельщики перепутали дом и город заказчика. Они должны были проводить работы в соседнем городе Мерфрисборо. По словам супругов Хангейт, рабочие появились внезапно. Генеральный подрядчик бригады пообещал паре восстановить крышу, что, по его подсчетам, обойдется в десять тысяч долларов (порядка 643 тысяч рублей).

Жильцы целого района в Улан-Удэ (Бурятия) оказались в похожей ситуации. Накануне Нового года из-за срыва ремонтных работ без крыши посреди зимы остались пятнадцать многоэтажных домов. На протяжении четырех месяцев жильцы неоднократно обращались в соответствующие инстанции, но безрезультатно. 30 декабря состоялось экстренное заседание комитета городского хозяйства Улан-Удэнского совета депутатов, на котором депутаты пообещали решить проблему жильцов домов без крыши в ближайшие сроки.

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