Россияне испугались излучения на крыше дома и подрались

В Омске местные жители не дали установить на крышу многоэтажки вышку сотовой связи. После отказа рабочих прекращать монтаж, омичи схватились за вышку руками, чтобы ее не смогли поднять наверх, пишет «Город55».

«На такую махину мы не подписывались. Мы-то думали, это будет небольшая антенна. Она же крышу нам разрушит», — пожаловалась местная жительница. Другой же омич в знак протеста приковал себя к вышке велосипедным замком. Очевидцы также рассказали изданию, что во время скандала была избита старшая по дому, для нее вызвали скорую помощь.

Конфликт разгорелся в конце сентября 2019 года. Жильцы многоэтажного дома на улице Лаптева сначала согласились на установку вышки сотовой связи на крыше здания, но потом испугались, что излучение им навредит.

В компании, которая занималась монтажом конструкции, заявили, что заключенное соглашение законно и что вышку все равно установят. Представитель организации утверждает, что базовые станции устанавливаются в соответствии с требованиями регулирующих органов и не опасны для здоровья.

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