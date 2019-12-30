В российском городе пятнадцать многоэтажек остались без крыши

В российском городе Улан-Удэ (Бурятия) из-за срыва ремонтных работ без крыши посреди зимы остались пятнадцать многоэтажных домов. Об этом сообщает информационное агентство «Байкал-Daily».

«Мы уже четыре месяца живем без крыши», — рассказала жительница одного из домов. По ее словам, жильцы многократно обращались в Фонд капитального ремонта, но получили только пустые обещания. Из-за ремонта крышу сняли еще в сентябре, однако потом работы прекратились из-за финансовых проблем подрядчика.

С наступлением холодов данный вопрос стал особо животрепещущим. Жильцы проблемных домов начали замерзать. Особенно мерзнут люди, живущие на верхних этажах. Более того, растопленный снег попадает в квартиры (он тает от контакта с трубами на чердаке) и оставляет следы на потолке.

Жильцы проблемных домов обратились к председателю Улан-Удэнского горсовета в начале декабря. 30 декабря по этому вопросу состоялось экстренное заседание комитета городского хозяйства Улан-Удэнского совета депутатов. На заседании должны были выслушать доклад представителей Фонда капремонта о ходе ремонтных работ, но с их стороны никто не пришел. Депутаты принесли извинения замерзающим жителям и пообещали как можно скорее решить их проблему.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за обрушения крыши прорвало трубы с кипятком, и горячая вода залила верхние этажи. Спустя месяц управляющая компания поставила временные заплатки из тонкого металлопрофиля и пообещала, что к зиме сделает новую кровлю. Но старую сняли только через шесть лет — в 2019-м.

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