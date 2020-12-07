Жители российского поселка забаррикадировали коммунальщиков в знак протеста

Жители поселка Трудовое Приморского края забаррикадировали в знак протеста вход в здание, где располагается офис местной управляющей компании. Таким способом россияне хотели обратить внимание, что коммунальщики не привели улицы в порядок после шторма. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

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В сети появились фотографии, на которых видно, что баррикада образовалась на крыльце здания компании «Трудовое» на улице Чичерина. Местные жители положили на ступеньки в буквальном смысле гору веток, из-за чего стало невозможно выйти или зайти в помещение.

Как передает издание, пользователи сети оценили идею активистов и похвалили их за проделанную работу. «Достойно», «Красавчики», «Правильно сделали», «Аплодирую стоя», — написали в интернете. Некоторые участники обсуждения предложили таким же образом бороться с компаниями, которые предоставляют некачественное соединение в сети.

Оказалось, что ветки остались на улицах после ледяного шторма в ноябре 2020 года, после которого в регионе заледенели тротуары, повалились деревья и оборвались провода. Жители оказались недовольны, что коммунальные службы не справились с последствиями стихи и даже в течение двух недель не смогли убрать деревья. Вскоре глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что циклон причинил настолько сильный ущерб, что устранение его последствий должно занять минимум год. Глава региона подчеркнул необходимость в первую очередь решить вопрос с лесным хозяйством и системой энергоснабжения.

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