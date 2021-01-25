Миллион «умных» счетчиков россиян могут оказаться вне закона

Не менее одного миллиона «умных» счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры России Олегу Иванову от 22 января.

По данным издания, это связано с тем, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии.

В соответствии с приказом Минцифры от 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi. Однако большинство крупных операторов связи оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT и считают стандарт NB-Fi, работающий в нелицензируемых частотах, менее безопасным.

В «Вымпелкоме» сообщили, что у оператора есть сети на NB-IoT в Центральном и Уральском федеральных округах. Компания утверждает, что замена приборов учета электричества приведет к росту цен на электроэнергию. В «Ростелекоме» также подтвердили, что ограничения потребуют пересмотра ряда проектов. В свою очередь представитель МТС рассказал о запуске на NB-IoT более чем в 70 регионах России. «Мегафон» реализовал на этом стандарте два проекта на федеральном уровне. В Tele2 отметили, что также имеют несколько подобных проектов для заказчиков из ЖКХ.

Как пояснили в Минцифры, в перечень были включены те стандарты, которые были рекомендованы Минэнерго и ФСБ и приняты Росстандартом. Данный перечень будет носить рекомендательный характер.

В декабре 2020-го сообщалось, что крупные штрафы за неоплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в наступающем 2021 году могут начислить россиянам на весь образовавшийся в 2020-м долг. Чиновники не прописали четкие правила отмены моратория на пени и штрафы, введенного весной на фоне распространения коронавируса.

Перед этим в российском правительстве задумали продлить мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ, введенный в стране в апреле 2020-го. Если инициатива будет одобрена, населению и управляющим компаниям разрешат не платить штрафы вплоть до весны 2021-го.