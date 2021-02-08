В Минэнерго прокомментировали ситуацию с тарифами на электроэнергию

Стоимость электроэнергии на оптовом рынке не влияет на тарифы для населения, потому что они регулируются государством. Об этом сказал заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс, сообщение появилось на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в стране оптовая стоимость электроэнергии выросла до максимальных значений за последние пять лет. При этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло, прокомментировал ситуацию Сниккарс. Он добавил, что увеличение цен было в пределах инфляции.

Что касается оптового рынка, то рост стоимости в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4 процента и 0,6 процента во второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции, отметили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года страна должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии, став частью электросети Европейского союза.