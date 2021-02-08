Стоимость электроэнергии в России выросла до максимального значения за пять лет

В России стоимость электроэнергии выросла до максимальных значений за последние пять лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что при этом спрос упал до рекордно низкого за десятилетие показателя.

Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций. В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода ряда энергоблоков, причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.

4 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского союза. 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Хотя в прошлом году был принят закон, запрещающий покупку российской электроэнергии по двусторонним договорам. До этого Украина вела поставки из Белоруссии.

В декабре 2020 года российское Минэнерго предсказало уход мировой экономики от использования нефти и газа в нынешнем объеме в перспективе ближайших 20 лет. В частности, ожидается, что к 2040 году доля нефти в мировой энергетике снизится с нынешних 31 до 23 процентов, угля — с 26 до 19 процентов. При этом доля газа, напротив, вырастет — с 23 до 25 процентов. Также увеличится роль возобновляемых источников энергии (с 2 до 8 процентов) и биоэнергии (с 9 до 11 процентов).