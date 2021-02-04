Украина провозгласит независимость от российской электроэнергии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского союза. Об этом он рассказал в эфире «5 канала», видеозапись доступна на Youtube.

По его словам, на сегодняшний день стратегической задачей Украины является провозглашение независимости от российской системы.

«Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023 год — прим. "Ленты.ру") ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам», — сказал Кулеба.

Кроме того он рассказал, почему сейчас Украина вынуждена покупать электричество из России: «Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен».

Ранее в феврале украинские власти признали критическую ситуацию с углем. Запасов ископаемого по состоянию на начало февраля оказалось в 5,5 раза меньше, чем на тот же период прошлого года.

1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Хотя в прошлом году был принят закон, запрещающий покупку российской электроэнергии по двусторонним договорам. До этого Украина вела поставки из Белоруссии.

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